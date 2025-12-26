Soirée jeux, Ludo-médiathèque Castets

Soirée jeux

Ludo-médiathèque 97 rue des arts Castets Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Informations au 05 58 89 47 56. .

Ludo-médiathèque 97 rue des arts Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 47 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée jeux

L’événement Soirée jeux Castets a été mis à jour le 2025-12-24 par Côte Landes Nature Tourisme