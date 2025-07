Soirée jeux | Cayres Cayres

Soirée jeux | Cayres Cayres vendredi 18 juillet 2025.

Soirée jeux | Cayres

Bibliothéque Cayres Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-07-18 19:00:00

2025-07-18

Soirée conviviale dédiée au jeu sous toutes ses formes jeux de société, jeux en plein air, animations pour tous les âges. Un moment ludique à partager en famille ou entre amis !

Adhésion à l’association 5€/an.

Bibliothéque Cayres 43510 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes bibcayres43@gmail.fr

English :

A convivial evening dedicated to games in all their forms: board games, outdoor games, entertainment for all ages. A fun evening to share with family and friends!

Association membership 5?/year.

German :

Ein geselliger Abend, der dem Spiel in all seinen Formen gewidmet ist: Gesellschaftsspiele, Spiele im Freien, Animationen für alle Altersgruppen. Ein spielerischer Moment, den Sie mit der Familie oder mit Freunden teilen können!

Mitgliedschaft im Verein 5?/Jahr.

Italiano :

Una serata conviviale dedicata al gioco in tutte le sue forme: giochi da tavolo, giochi all’aperto, intrattenimento per tutte le età. Una serata divertente da condividere con la famiglia e gli amici!

Iscrizione all’associazione €5/anno.

Espanol :

Una velada amistosa dedicada a los juegos en todas sus formas: juegos de mesa, juegos al aire libre, entretenimiento para todas las edades. Una velada divertida para compartir con la familia y los amigos

Afiliación a la asociación: 5 euros/año.

L’événement Soirée jeux | Cayres Cayres a été mis à jour le 2025-06-28 par Office de Tourisme Sud Haute-Loire