Soirée Jeux Cernusson, Cernusson

Soirée Jeux Cernusson

Rue Victor et Aline Gélineau Cernusson Maine-et-Loire

Début : 2026-02-28 19:30:00

fin : 2026-02-28 23:59:00

2026-02-28

Venez découvrir de nouveaux jeux ou nous faire découvrir les vôtres jeux de plateaux, jeux de cartes, jeux d’ambiance … il y en aura pour tous les goûts et tous les âges.

Possibilité de se restaurer sur place pour profiter plus longtemps de la soirée (pizzas de la boulangerie Brothier et desserts faits maison).

Entrée libre et gratuite, dans la salle polyvalente de Cernusson, accessible à tous via la cour de l’école publique, rue Victor et Aline Gélineau. .

+33 6 64 61 76 58 foyerlabayard@gmail.com

English :

Come and discover new games or let us discover yours: board games, card games, atmospheric games? there will be something for all tastes and ages.

