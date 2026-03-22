Soirée jeux Châlette-sur-Loing
Soirée jeux Châlette-sur-Loing vendredi 10 avril 2026.
Soirée jeux
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 19:30:00
fin : 2026-04-10 23:00:00
Date(s) :
2026-04-10
Soirée jeux
Pour ados et adultes. .
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 64 07
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English :
Game night
L’événement Soirée jeux Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-03-22 par OT MONTARGIS