Soirée jeux

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 19:30:00

fin : 2026-04-10 23:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Soirée jeux

Pour ados et adultes. .

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 64 07

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English :

Game night

L’événement Soirée jeux Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-03-22 par OT MONTARGIS