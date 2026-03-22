Soirée jeux Châlette-sur-Loing

Soirée jeux 1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 2026-04-10

Soirée jeux Châlette-sur-Loing vendredi 10 avril 2026.

Soirée jeux

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 19:30:00
fin : 2026-04-10 23:00:00

Date(s) :
2026-04-10

Soirée jeux
Pour ados et adultes.   .

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 64 07 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Game night

L’événement Soirée jeux Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-03-22 par OT MONTARGIS

Prochains événements à Châlette-sur-Loing