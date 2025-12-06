Soirée jeux

Rue des Terreaux Charmoille Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 19:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Ouverture du Café pour une soirée jeux de société à partir de 19h .

Rue des Terreaux Charmoille 25380 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lecolebuissoniere25380@gmail.com

English : Soirée jeux

L’événement Soirée jeux Charmoille a été mis à jour le 2025-12-03 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE