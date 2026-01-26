Soirée jeux Charolles

Soirée jeux

Ludothèque intercommunale, 17 rue des Provins Charolles Saône-et-Loire

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

2026-01-30

La ludothèque intercommunale du Grand Charolais vous propose une soirée jeux gratuite et ouverte à tous, adultes et enfants à partir de 6 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte). Jeux mis à disposition sur place. Possibilité d’apporter de quoi grignoter. .

