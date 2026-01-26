Soirée jeux Charolles
Soirée jeux Charolles vendredi 30 janvier 2026.
Soirée jeux
Ludothèque intercommunale, 17 rue des Provins Charolles Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
La ludothèque intercommunale du Grand Charolais vous propose une soirée jeux gratuite et ouverte à tous, adultes et enfants à partir de 6 ans (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte). Jeux mis à disposition sur place. Possibilité d’apporter de quoi grignoter. .
Ludothèque intercommunale, 17 rue des Provins Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée jeux
L’événement Soirée jeux Charolles a été mis à jour le 2026-01-22 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III