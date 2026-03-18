Soirée jeux Espace d’Orfeuille Charpey

Soirée jeux

Espace d’Orfeuille 225 Route de Chabeuil Charpey Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Venez nombreux pour une soirée jeux dans une bonne ambiance ! Entre les jeux de la MDD, des jeux en bois et ceux que vous pourrez ramener de chez vous, il y en aura pour tous les goûts !

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Espace d’Orfeuille 225 Route de Chabeuil Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes bibliotheque.charpey@free.fr

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English :

Come one, come all for an evening of fun and games! With games from the MDD, wooden games and those you can bring from home, there’s something for everyone!

L’événement Soirée jeux Charpey a été mis à jour le 2026-03-18 par Valence Romans Tourisme