Soirée jeux Château-Renard

Soirée jeux Château-Renard jeudi 7 août 2025.

Soirée jeux

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-07 18:00:00

fin : 2025-08-07

Date(s) :

2025-08-07

Venez passer une soirée ludique avec notre sélection de jeux de société ! Que vous soyez novice ou expert, vous trouverez de quoi vous divertir. Ambiance conviviale et bonne humeur garanties ! Ouvert à tous, sur inscription.

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71 mediatheque@3cbo.fr

English :

Discover citizenship in a new way with a fun afternoon of board games. Rights, duties, respect and living together: essential notions to explore while having fun.

Ages 10 and up.

German :

Entdecken Sie die Staatsbürgerschaft auf eine andere Art und Weise dank eines spielerischen Nachmittags, der den Gesellschaftsspielen gewidmet ist. Rechte, Pflichten, Respekt und Zusammenleben sind wichtige Begriffe, die spielerisch erforscht werden.

Ab 10 Jahren.

Italiano :

Scoprite la cittadinanza in modo diverso con un divertente pomeriggio di giochi da tavolo. Diritti, doveri, rispetto e convivenza: tutti concetti essenziali da esplorare divertendosi.

A partire dai 10 anni.

Espanol :

Descubre la ciudadanía de otra manera con una divertida tarde de juegos de mesa. Derechos, deberes, respeto y convivencia: conceptos esenciales para explorar divirtiéndose.

A partir de 10 años.

