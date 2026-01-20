Soirée jeux Châteaulin

Soirée jeux Châteaulin mercredi 25 février 2026.

Soirée jeux

Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin Finistère

Début : 2026-02-25 18:00:00
fin : 2026-02-25 20:00:00

2026-02-25

Les mercredis, des semaines impaires, la ludothèque de Châteaulin se délocalise à Run Ar Puns, de 18h à 20h. L’occasion de transformer le lieu en salle de jeux géante pour petits et grands.   .

Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 27 95 

