Soirée jeux Châteaulin
Soirée jeux Châteaulin mercredi 25 février 2026.
Soirée jeux
Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 18:00:00
fin : 2026-02-25 20:00:00
Date(s) :
2026-02-25
Les mercredis, des semaines impaires, la ludothèque de Châteaulin se délocalise à Run Ar Puns, de 18h à 20h. L’occasion de transformer le lieu en salle de jeux géante pour petits et grands. .
Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 27 95
