Soirée jeux

Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 18:00:00

fin : 2026-04-08 20:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Les mercredis, des semaines impaires, la ludothèque de Châteaulin se délocalise à Run Ar Puns, de 18h à 20h. L’occasion de transformer le lieu en salle de jeux géante pour petits et grands. .

Lieu-dit Run Ar Puns Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 27 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée jeux Châteaulin a été mis à jour le 2026-01-20 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE