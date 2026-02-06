Soirée jeux

Châtelaudren-Plouagat Côtes-d’Armor

Organisée par l’association La Communauté du Plateau, en partenariat avec le FCPCL, et plus particulièrement la catégorie U15, cette soirée promet rires, défis et convivialité. A la salle des fêtes de Plouagat. Ouverture des portes à 18h30 et début du jeu à 20h.

Au programme une série de mini-jeux par équipes !

Venez entre amis, en famille, ou formez une équipe directement sur place.

De nombreuses animations vous attendent pour tenter de décrocher le mythique Trophée du SLIP, remis en jeu cette année. Sur place restauration, buvette, et soirée dansante pour prolonger le plaisir. 12€ jeu + plateau de charcuterie.

Cette soirée a pour objectif de financer le déplacement de nos U15 au tournoi de Mèze, dans l’Hérault… soit 1 013 km pour rejoindre la compétition !

Le dimanche matin, vide-grenier 5 € le mètre linéaire. .

Châtelaudren-Plouagat 22170 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 76 44 67 33

