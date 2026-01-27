Soirée jeux Châtillon-sur-Loire

Soirée jeux

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire Loiret

Début : 2026-02-06 18:00:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Soirée jeux solidaire le 6 février à 18h ! Venez jouer en famille ou entre amis au Centre socio-culturel de Châtillon-sur-Loire. Une quarantaine de jeux à découvrir, buvette et restauration sur place. Entrée libre. Soutenez la classe de découverte des CM2.

Rejoignez-nous pour une soirée jeux conviviale et solidaire le vendredi 6 février à partir de 18h au Centre socio-culturel de Châtillon-sur-Loire !

Les élèves de CM2 de l’école de Châtillon, avec le soutien de l’APE, de la ludothèque Rouletaboule et du Fond des Manettes, vous invitent à partager un moment de détente et de plaisir autour du jeu de société.

Une quarantaine de jeux vous attend stratégie, ambiance, coopération, réflexion… Il y en a pour tous les goûts et tous les âges ! Que vous soyez joueurs confirmés ou simples curieux, venez découvrir des pépites ludiques dans une atmosphère chaleureuse. Nos animateurs vous expliqueront les règles, vous choisissez votre jeu, et c’est parti pour des parties endiablées !

L’entrée libre, buvette et restauration. .

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 40 74

English :

Solidarity games evening on February 6 at 6pm! Come and play with family and friends at the Centre socio-culturel in Châtillon-sur-Loire. Around forty games to discover, with refreshments and food on site. Free admission. Support the CM2 discovery class.

