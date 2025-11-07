Soirée jeux CHEZ ALFRED Bar Chez Alfred Benet

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bar Chez Alfred Aziré Benet Vendée

Soirée jeux au bistrot Chez Alfred à Benet !
Food truck sur place chaque vendredi   .

Bar Chez Alfred Aziré Benet 85490 Vendée Pays de la Loire +33 6 88 15 35 27  ventsdicietdailleurs@gmail.com

English :

Game night at Chez Alfred bistro in Benet!

German :

Spieleabend im Bistro Chez Alfred in Benet!

Italiano :

Serata di giochi al bistrot Chez Alfred di Benet!

Espanol :

¡Noche de juegos en el bistró Chez Alfred de Benet!

