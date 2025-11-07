Soirée jeux CHEZ ALFRED Bar Chez Alfred Benet
Soirée jeux CHEZ ALFRED
Bar Chez Alfred Aziré Benet Vendée
Début : 2025-11-07 18:30:00
Soirée jeux au bistrot Chez Alfred à Benet !
Food truck sur place chaque vendredi .
Bar Chez Alfred Aziré Benet 85490 Vendée Pays de la Loire +33 6 88 15 35 27 ventsdicietdailleurs@gmail.com
English :
Game night at Chez Alfred bistro in Benet!
German :
Spieleabend im Bistro Chez Alfred in Benet!
Italiano :
Serata di giochi al bistrot Chez Alfred di Benet!
Espanol :
¡Noche de juegos en el bistró Chez Alfred de Benet!
L’événement Soirée jeux CHEZ ALFRED Benet a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin