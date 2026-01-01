Soirée jeux CHEZ ALFRED Bar Chez Alfred Benet

Soirée jeux CHEZ ALFRED

Bar Chez Alfred Aziré Benet Vendée

Début : 2026-01-23 18:30:00

fin : 2026-02-27

2026-01-23 2026-02-27 2026-03-27

Soirée jeux au bistrot Chez Alfred à Benet !

NOUVEAUTÉ 2026 ! LA LUDOTHÈQUE PARTICIPATIVE!

Le principe? Tu viens avec un ou des jeux à prêter pendant un mois, tu empruntes un autre jeu proposé au prêt par un autre habitant et tu le ramènes le mois suivant… on t’explique tout le vendredi 23 janvier!

Food truck sur place chaque vendredi .

Bar Chez Alfred Aziré Benet 85490 Vendée Pays de la Loire +33 6 88 15 35 27 ventsdicietdailleurs@gmail.com

English :

Game night at Chez Alfred bistro in Benet!

