Soirée Jeux chez Assemblage Le Moment Librairie Salies-de-Béarn

Le Moment Librairie 3 place du Bayaà Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Retrouvons-nous chez Assemblage, le bar à vin de la place du Bayaà, pour une soirée colorée et

ludique en compagnie des gentils animateurs du Moment. Ils vous accompagneront pour vous éviter les prises de tête et de bec… Et si on ajoute les belles propositions de dégustations d’Assemblage, ça devrait être une bonne soirée. .

Le Moment Librairie 3 place du Bayaà Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 33 55 31 contact@lemomentlibrairie.fr

