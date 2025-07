Soirée Jeux Chez Camy Chez Camy Carresse-Cassaber

Chez Camy 2 route de Bayonne Carresse-Cassaber Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Début : 2025-08-21

fin : 2025-08-21

2025-08-21

Les animatrices et animateurs du Moment rejoignent les équipes de Chez Camy à Caresse Cassaber pour vous proposer une soirée Jeux de Société où on peut manger, boire, tester, affronter, coopérer et surtout rire encore et encore sans se prendre la tête avec la préparation du repas et les règles de jeux. N’est-ce pas ce dont vous avez envie ? .

Chez Camy 2 route de Bayonne Carresse-Cassaber 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 33 55 31 contact@lemomentlibrairie.fr

