Soirée Jeux Chez Camy Chez Camy Carresse-Cassaber
Soirée Jeux Chez Camy Chez Camy Carresse-Cassaber jeudi 29 janvier 2026.
Soirée Jeux Chez Camy
Chez Camy 2 route de Bayonne Carresse-Cassaber Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-29
fin : 2026-01-29
Date(s) :
2026-01-29
Les jeux de sociétés… CHECK !
Les animateurs du Moment motivés… CHECK !
Les équipes au taquet de Chez Camy… CHECK !
Les petits plats et les grands verres … CHECK !
C’est bon, il ne manque plus que vous pour que la soirée jeux soit belle et grande !! .
Chez Camy 2 route de Bayonne Carresse-Cassaber 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 33 55 31 contact@lemomentlibrairie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Jeux Chez Camy
L’événement Soirée Jeux Chez Camy Carresse-Cassaber a été mis à jour le 2026-01-02 par OT Béarn des Gaves