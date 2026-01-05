Soirée Jeux Chez Camy Chez Camy Carresse-Cassaber

Soirée Jeux Chez Camy

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-29

2026-01-29

Les jeux de sociétés… CHECK !

Les animateurs du Moment motivés… CHECK !

Les équipes au taquet de Chez Camy… CHECK !

Les petits plats et les grands verres … CHECK !

C’est bon, il ne manque plus que vous pour que la soirée jeux soit belle et grande !! .

Chez Camy 2 route de Bayonne Carresse-Cassaber 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 33 55 31 contact@lemomentlibrairie.fr

