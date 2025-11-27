SOIREE JEUX CHEZ GUIBS BEER #2 Guibs Beer Mayenne
SOIREE JEUX CHEZ GUIBS BEER #2
Guibs Beer 139 Impasse Thomas Alva Edison Mayenne Mayenne
Début : 2025-11-27 19:30:00
fin : 2025-11-27 22:00:00
2025-11-27
Guibs Beer vous propose une soirée jeux animée par Jeux Bouquine.
Nicolas de la librairie Jeux Bouquine à Laval vous attend à la brasserie Guibs Beer pour une soirée jeux. Jeux divers et variés, accessibles à tous et toutes. Venez jouer en solo, en duo ou en groupe.
Soirée gratuite Jeux à vendre sur place
Bières artisanales et soft locaux sur place
Petits grignotages
Parking à proximité .
Guibs Beer 139 Impasse Thomas Alva Edison Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire
English :
Guibs Beer invites you to an evening of games hosted by Jeux Bouquine.
German :
Guibs Beer bietet Ihnen einen Spieleabend an, der von Jeux Bouquine moderiert wird.
Italiano :
Guibs Beer vi invita a una serata di giochi organizzata da Jeux Bouquine.
Espanol :
Guibs Beer le invita a una velada de juegos organizada por Jeux Bouquine.
