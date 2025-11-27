SOIREE JEUX CHEZ GUIBS BEER #2 Guibs Beer Mayenne

SOIREE JEUX CHEZ GUIBS BEER #2

Début : 2025-11-27 19:30:00

fin : 2025-11-27 22:00:00

2025-11-27

Guibs Beer vous propose une soirée jeux animée par Jeux Bouquine.

Nicolas de la librairie Jeux Bouquine à Laval vous attend à la brasserie Guibs Beer pour une soirée jeux. Jeux divers et variés, accessibles à tous et toutes. Venez jouer en solo, en duo ou en groupe.

Soirée gratuite Jeux à vendre sur place

Bières artisanales et soft locaux sur place

Petits grignotages

Parking à proximité .

Guibs Beer 139 Impasse Thomas Alva Edison Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire

English :

Guibs Beer invites you to an evening of games hosted by Jeux Bouquine.

German :

Guibs Beer bietet Ihnen einen Spieleabend an, der von Jeux Bouquine moderiert wird.

Italiano :

Guibs Beer vi invita a una serata di giochi organizzata da Jeux Bouquine.

Espanol :

Guibs Beer le invita a una velada de juegos organizada por Jeux Bouquine.

