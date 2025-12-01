Soirée jeux Chez Ludique et Ludic Place Guy Coquille Nevers
Soirée jeux Chez Ludique et Ludic Place Guy Coquille Nevers mercredi 10 décembre 2025.
Soirée jeux Chez Ludique et Ludic
Place Guy Coquille Ludique and Ludic Bar à jeux de société Nevers Nièvre
Début : 2025-12-10 20:00:00
fin : 2025-12-10 23:30:00
2025-12-10 2025-12-11 2025-12-12 2025-12-20
Voici le programme de Ludique et Ludic pour décembre 2025 !
– Quiz autour du jeu TTMC, le mercredi 10/12 à 20h. Inscription par équipe de 3 à 5 personnes.
– Jeudi 11/12 à partir de 19h, on vous présente les dernières nouveautés. Jeux d’ambiance, jeu d’enquête…
– Vendredi 12/12 à 19h, grand tournoi de TICHU ! Inscription en équipe de 2. Vous ne le connaissez pas ? Venez vite le découvrir.
– Samedi 20/12 à partir de 18h, venez jouer à notre jeu expert préféré ROOT. Plongez dans ce jeu d’affrontement Attention, jeu expert ! Explication des règles 1h min. Temps de partie de 2h à 4h.
Pour les inscriptions, il n’y a pas de téléphone donc retrouvez-nous sur DISCORD en scannant le QR code ou en suivant le lien https://discord.gg/JWcuqJQSFE
Vous pourrez y discuter des dernières sorties, retrouver d’autres joueur.euse.s ou même réserver une table !
Places limitées, inscription par message privé Instagram ou Facebook.
A noter fermé le 24, 25 et 31/12 et le 1er janvier ainsi que du 5 au 13 janvier 2026 inclus. Réouverture le mercredi14 janvier! .
Place Guy Coquille Ludique and Ludic Bar à jeux de société Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté ludiqueandludic@gmail.com
English : Soirée jeux Chez Ludique et Ludic
