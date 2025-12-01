Soirée jeux Chez Ludique et Ludic Place Guy Coquille Nevers

Soirée jeux Chez Ludique et Ludic

Début : 2025-12-10 20:00:00

fin : 2025-12-10 23:30:00

Voici le programme de Ludique et Ludic pour décembre 2025 !

– Quiz autour du jeu TTMC, le mercredi 10/12 à 20h. Inscription par équipe de 3 à 5 personnes.

– Jeudi 11/12 à partir de 19h, on vous présente les dernières nouveautés. Jeux d’ambiance, jeu d’enquête…

– Vendredi 12/12 à 19h, grand tournoi de TICHU ! Inscription en équipe de 2. Vous ne le connaissez pas ? Venez vite le découvrir.

– Samedi 20/12 à partir de 18h, venez jouer à notre jeu expert préféré ROOT. Plongez dans ce jeu d’affrontement Attention, jeu expert ! Explication des règles 1h min. Temps de partie de 2h à 4h.

Pour les inscriptions, il n’y a pas de téléphone donc retrouvez-nous sur DISCORD en scannant le QR code ou en suivant le lien https://discord.gg/JWcuqJQSFE

Vous pourrez y discuter des dernières sorties, retrouver d’autres joueur.euse.s ou même réserver une table !

Places limitées, inscription par message privé Instagram ou Facebook.

A noter fermé le 24, 25 et 31/12 et le 1er janvier ainsi que du 5 au 13 janvier 2026 inclus. Réouverture le mercredi14 janvier! .

Place Guy Coquille Ludique and Ludic Bar à jeux de société Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté ludiqueandludic@gmail.com

