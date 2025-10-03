Soirée jeux chez Mélusine Châteaumeillant
Soirée jeux chez Mélusine
6 rue zoé berger Châteaumeillant Cher
Tarif : 16 – 16 – EUR
Début : Vendredi 2025-10-03 19:00:00
Venez partager une soirée autour de jeux de sociétés chez Mélusine
A partir de 19h, différentes tables de jeux d’ambiance seront dressées. Installez vous, suivez les consignes et les astuces, jouez et que le meilleur gagne!
Buffet et grignotages salés et sucrés faits maison, 16€. Carte des boissons à votre disposition. Réservation conseillée nombre de places limitées. 16 .
6 rue zoé berger Châteaumeillant 18370 Cher Centre-Val de Loire +33 6 70 75 28 88 melusine-chateaumeillant@outlook.fr
English :
Come and enjoy an evening of board games at Mélusine
German :
Kommen Sie zu einem gemeinsamen Abend mit Gesellschaftsspielen bei Mélusine
Italiano :
Venite a godervi una serata di giochi da tavolo a Mélusine
Espanol :
Ven a disfrutar de una tarde de juegos de mesa en Mélusine
