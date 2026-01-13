Soirée Jeux & Cie Médiathèque de l’Orangerie Jarnac

Soirée Jeux & Cie

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 17:00:00

fin : 2026-02-18 21:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Venez passer un moment convivial autour des jeux de société mis à disposition par la médiathèque ! Vous pouvez emmener vos propres jeux si vous le souhaitez pour nous les faire découvrir.

.

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and spend a convivial moment around the board games provided by the multimedia library! You’re welcome to bring your own games if you’d like to share them with us.

L’événement Soirée Jeux & Cie Jarnac a été mis à jour le 2026-01-13 par Destination Cognac