SOIRÉE JEUX COLLABORATIFS – Cabrières, 3 juin 2025

Hérault

SOIRÉE JEUX COLLABORATIFS 10 Rue de l’Église Cabrières Hérault

Début : 2025-06-03

fin : 2025-06-03

2025-06-03

Participez à une soirée jeux collaboratifs où l’union fait la force. Ici pas des gagnants solo, pas de « moi contre toi ».;; Ici c’est « nous contre le jeux » ! Et si on perd, on peut tous blâmer… le jeu ?

En partenariat avec Homo Ludens.

Gratuit tout public. .

10 Rue de l’Église

Cabrières 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 73 20 mediatheque@cabrieres.fr

English :

Join us for an evening of collaborative gaming, where unity is strength. No solo winners, no « me against you »;; here it’s « us against the game »! And if we lose, we can all blame… the game?

German :

Nehmen Sie an einem gemeinschaftlichen Spieleabend teil, bei dem man gemeinsam stark ist. Hier gibt es keine Solosieger, kein « ich gegen dich »; hier heißt es « wir gegen das Spiel »! Und wenn wir verlieren, können wir alle die Schuld auf uns nehmen… das Spiel?

Italiano :

Unitevi a noi per una serata di gioco collaborativo in cui la forza sta nel numero. Nessun vincitore in solitaria, nessun « io contro te »; questo è « noi contro il gioco »! E se perdiamo, possiamo dare la colpa… al gioco?

Espanol :

Únase a nosotros en una tarde de juego colaborativo donde la unión hace la fuerza. Nada de ganadores en solitario, nada de « yo contra ti »; ¡esto es « nosotros contra el juego »! Y si perdemos, todos podemos culpar… ¿al juego?

