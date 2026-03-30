Soirée Jeux coopératifs Maison de la Vie Citoyenne Miramont-de-Guyenne

Soirée Jeux coopératifs

Maison de la Vie Citoyenne 18 Boulevard Jules Ferry Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

La Maison de la Vie Citoyenne Intercommunale organise une soirée jeux coopératifs. Petits et grands venez découvrir et partager en famille durant une soirée chaleureuse qui fait bon vivre !

La Maison de la Vie Citoyenne Intercommunale organise une soirée jeux coopératifs. Petits et grands venez découvrir et partager en famille durant une soirée chaleureuse qui fait bon vivre ! .

Maison de la Vie Citoyenne 18 Boulevard Jules Ferry Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 60 30 98

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English : Soirée Jeux coopératifs

The Maison de la Vie Citoyenne Intercommunale is organizing a cooperative games evening. Young and old come and discover and share with your family during a warm and lively evening!

L’événement Soirée Jeux coopératifs Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-03-28 par OT du Pays de Lauzun