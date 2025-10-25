soirée jeux Hall de la Passerelle Cordemais

soirée jeux Hall de la Passerelle Cordemais samedi 25 octobre 2025.

soirée jeux

Hall de la Passerelle 5 Rue des Sports Cordemais Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 17:00:00

fin : 2025-10-25 22:00:00

Date(s) :

2025-10-25

L’ACLC vous convie à une soirée jeux de société le samedi 25 octobre, de 17h à 22h dans le hall de la Passerelle.

Jeux à partir de 8 ans, petite restauration assurée sur place. Venez nombreux, seul, en famille ou entre amis !

2 € par personne. .

Hall de la Passerelle 5 Rue des Sports Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement soirée jeux Cordemais a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay