soirée jeux Hall de la Passerelle Cordemais

Début : 2025-10-25 17:00:00
fin : 2025-10-25 22:00:00
2025-10-25
L’ACLC vous convie à une soirée jeux de société le samedi 25 octobre, de 17h à 22h dans le hall de la Passerelle.
Jeux à partir de 8 ans, petite restauration assurée sur place. Venez nombreux, seul, en famille ou entre amis !
2 € par personne. .
