Soirée jeux Blanzac Coteaux-du-Blanzacais

Blanzac 8 route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais Charente

2025-12-05 20:00:00

2025-12-05

2025-12-05

La médiathèque intercommunale de Blanzac organise une soirée jeux de société animée par Mélanie de la ludothèque, venez nombreux ! Buvette et collation sur place au profit du Téléthon (en partenariat avec Agir O’Coteaux).

Blanzac 8 route de Montmoreau Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 61 33 93 mediathequeblanzac@cdc4b.com

English : Soirée jeux

The Blanzac intercommunal multimedia library is organizing a board games evening hosted by Mélanie from the toy library. Come one, come all! Refreshments and snacks available on site to benefit the Telethon (in partnership with Agir O’Coteaux).

German : Soirée jeux

Die gemeindeübergreifende Mediathek in Blanzac organisiert einen Abend mit Gesellschaftsspielen, der von Melanie von der Ludothek geleitet wird. Kommen Sie zahlreich! Getränke und Snacks vor Ort zugunsten des Telethon (in Partnerschaft mit Agir O?Coteaux).

Italiano : Soirée jeux

La mediateca intercomunitaria di Blanzac organizza una serata di giochi da tavolo, condotta da Mélanie della ludoteca. Venite tutti! Rinfreschi e spuntini sul posto, a favore di Téléthon (in collaborazione con Agir O’Coteaux).

Espanol : Soirée jeux

La mediateca intercomunitaria de Blanzac organiza una velada de juegos de mesa, a cargo de Mélanie, de la ludoteca ¡Vengan todos! Refrescos y tentempiés in situ, a beneficio del Téléthon (en colaboración con Agir O’Coteaux).

