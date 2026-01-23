Soirée jeux coup de coeur Ludothèque Le Mil’Jeux Mortain-Bocage
Soirée jeux coup de coeur Ludothèque Le Mil’Jeux Mortain-Bocage vendredi 13 février 2026.
Soirée jeux coup de coeur
Ludothèque Le Mil’Jeux 7 impasse des Miquelots Mortain-Bocage Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 16:30:00
fin : 2026-02-13 23:00:00
Date(s) :
2026-02-13
La ludothèque, Le Mil’Jeux, organise sa prochaine soirée jeux. Gratuite et ouverte à tous, cette soirée sera l’occasion de découvrir une sélection de jeux et de jouets coup de cœur . Seul, en famille ou entre amis, chacun est invité à venir partager un moment convivial et ludique. .
Ludothèque Le Mil’Jeux 7 impasse des Miquelots Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 2 33 59 75 28 ludotheque.lemiljeux@msm-normandie.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée jeux coup de coeur
L’événement Soirée jeux coup de coeur Mortain-Bocage a été mis à jour le 2026-01-23 par OT MSM Normandie BIT Genêts