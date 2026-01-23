Soirée jeux coup de coeur Ludothèque Le Mil’Jeux Mortain-Bocage

Soirée jeux coup de coeur

Ludothèque Le Mil’Jeux 7 impasse des Miquelots Mortain-Bocage Manche

Début : 2026-02-13 16:30:00

fin : 2026-02-13 23:00:00

Date(s) :

2026-02-13

La ludothèque, Le Mil’Jeux, organise sa prochaine soirée jeux. Gratuite et ouverte à tous, cette soirée sera l’occasion de découvrir une sélection de jeux et de jouets coup de cœur . Seul, en famille ou entre amis, chacun est invité à venir partager un moment convivial et ludique. .

Ludothèque Le Mil’Jeux 7 impasse des Miquelots Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie +33 2 33 59 75 28 ludotheque.lemiljeux@msm-normandie.fr

