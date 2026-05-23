Soirée Jeux Croisilles
Soirée Jeux Croisilles samedi 13 juin 2026.
Croisilles
Soirée Jeux
18, route du Moulin de Traspy Croisilles Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:50:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Soirée Jeux
Lud’Hom organise son prochain évènement jeux le samedi 13 juin 2026, dès 18h, dans la salle des fêtes de Croisilles
N’hésitez pas à réserver pour manger sur place (en partenariat avec Pizza Chez Raph)
-1/2 pizza + dessert + boisson = 11€
– Pizza entière + dessert + boisson = 16€
Ensuite, merci de préciser parmi les pizzas les suivantes:
– Moulin sauce tomate, champignons, jambon, olives, mozzarella.
– 4 fromages sauce tomate, gorgonzola, parmesan, chèvre, mozzarella
– Capri sauce tomate, jambon, mozzarella
– Princesse sauce tomate, lardons, bolognaise maison, olives, mozzarella.
– Végétarienne sauce tomate, poivrons grillés, fond d’artichaut, câpres, olives, mozzarella.
Pour le règlement, possibilité de régler par virement (RIB sur demande) ou par chèque à l’adresse suivante:
Lud’Hom
18, route du Moulin de Traspy
14220 CROISILLES
La réservation est à faire à l’adresse suivante ludhomm14220@gmail.com .
18, route du Moulin de Traspy Croisilles 14220 Calvados Normandie ludhomm14220@gmail.com
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English : Soirée Jeux
Games evening
L’événement Soirée Jeux Croisilles a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Suisse Normande