Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Jeux Croisilles

Soirée Jeux Croisilles samedi 13 juin 2026.

Adresse : 18, route du Moulin de Traspy

Ville : 14220 Croisilles

Département : Calvados

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 18:50:00

Tarif :

Croisilles

Soirée Jeux

18, route du Moulin de Traspy Croisilles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:50:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Soirée Jeux
Lud’Hom organise son prochain évènement jeux le samedi 13 juin 2026, dès 18h, dans la salle des fêtes de Croisilles

N’hésitez pas à réserver pour manger sur place (en partenariat avec Pizza Chez Raph)
-1/2 pizza + dessert + boisson = 11€
– Pizza entière + dessert + boisson = 16€

Ensuite, merci de préciser parmi les pizzas les suivantes:
– Moulin sauce tomate, champignons, jambon, olives, mozzarella.
– 4 fromages sauce tomate, gorgonzola, parmesan, chèvre, mozzarella
– Capri sauce tomate, jambon, mozzarella
– Princesse sauce tomate, lardons, bolognaise maison, olives, mozzarella.
– Végétarienne sauce tomate, poivrons grillés, fond d’artichaut, câpres, olives, mozzarella.

Pour le règlement, possibilité de régler par virement (RIB sur demande) ou par chèque à l’adresse suivante:
Lud’Hom
18, route du Moulin de Traspy
14220 CROISILLES

La réservation est à faire à l’adresse suivante ludhomm14220@gmail.com   .

18, route du Moulin de Traspy Croisilles 14220 Calvados Normandie   ludhomm14220@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Jeux

Games evening

L’événement Soirée Jeux Croisilles a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Suisse Normande