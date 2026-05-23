Croisilles

Soirée Jeux

18, route du Moulin de Traspy Croisilles Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:50:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Soirée Jeux

Lud’Hom organise son prochain évènement jeux le samedi 13 juin 2026, dès 18h, dans la salle des fêtes de Croisilles

N’hésitez pas à réserver pour manger sur place (en partenariat avec Pizza Chez Raph)

-1/2 pizza + dessert + boisson = 11€

– Pizza entière + dessert + boisson = 16€

Ensuite, merci de préciser parmi les pizzas les suivantes:

– Moulin sauce tomate, champignons, jambon, olives, mozzarella.

– 4 fromages sauce tomate, gorgonzola, parmesan, chèvre, mozzarella

– Capri sauce tomate, jambon, mozzarella

– Princesse sauce tomate, lardons, bolognaise maison, olives, mozzarella.

– Végétarienne sauce tomate, poivrons grillés, fond d’artichaut, câpres, olives, mozzarella.

Pour le règlement, possibilité de régler par virement (RIB sur demande) ou par chèque à l’adresse suivante:

Lud’Hom

18, route du Moulin de Traspy

14220 CROISILLES

La réservation est à faire à l’adresse suivante ludhomm14220@gmail.com .

18, route du Moulin de Traspy Croisilles 14220 Calvados Normandie ludhomm14220@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Jeux

Games evening

L’événement Soirée Jeux Croisilles a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Suisse Normande