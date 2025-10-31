Soirée jeux de cartes à collectionner (spéciale Halloween) Le Meeple Conquérant Dives-sur-Mer

Soirée jeux de cartes à collectionner (spéciale Halloween) Le Meeple Conquérant Dives-sur-Mer vendredi 31 octobre 2025.

Soirée jeux de cartes à collectionner (spéciale Halloween)

Le Meeple Conquérant 32 rue Gaston Manneville Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 19:00:00

fin : 2025-10-31 01:00:00

Date(s) :

2025-10-31

La boutique de jeux Le Meeple Conquérant vous propose cette soirée jeux de société gratuite et ouverte à tous.

Venez découvrir ou vous perfectionner à MAGIC THE GATHERING, LORCANA, ALTERED, ONE PIECE ou encore STAR WARS UNLIMITED ! Ambiance conviviale, tournois amicaux et initiations seront au programme.

Dès 8 ans. .

Le Meeple Conquérant 32 rue Gaston Manneville Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 7 66 22 28 62

English : Soirée jeux de cartes à collectionner (spéciale Halloween)

Game store Le Meeple Conquérant offers this free evening of board games, open to all.

German : Soirée jeux de cartes à collectionner (spéciale Halloween)

Die Spieleboutique Le Meeple Conquérant bietet Ihnen diesen kostenlosen und für alle offenen Abend mit Gesellschaftsspielen an.

Italiano :

La ludoteca Le Meeple Conquérant propone questa serata gratuita di giochi da tavolo, aperta a tutti.

Espanol :

La tienda de juegos Le Meeple Conquérant ofrece esta velada gratuita de juegos de mesa, abierta a todos.

L’événement Soirée jeux de cartes à collectionner (spéciale Halloween) Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Normandie Pays d’Auge