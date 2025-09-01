Soirée jeux de cartes Tiers Lieu d’Azun Aucun

Soirée jeux de cartes

Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-01 20:00:00

fin : 2025-09-29

2025-09-01

Tous les lundis. Des habitant.e.s du Val d’Azun crée une nouvelle rencontre autour de différents jeux de cartes tarot, belote, coinche… Si vous avez envie de participer à ces rendez-vous réguliers, première date le lundi 13 janvier à 20h !

Amenez vos cartes et votre matériel.

Gratuit et sans inscription. Adhésion à prix libre à l’association. Boissons locales sur place. .

Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36

English :

Every Monday. Residents of the Val d’Azun create a new meeting around different card games: tarot, belote, coinche? If you’d like to join in these regular get-togethers, the first date is Monday January 13 at 8pm!

German :

Jeden Montag. Die Bewohner des Val d’Azun organisieren ein neues Treffen rund um verschiedene Kartenspiele: Tarot, Belote, Coinche? Wenn Sie Lust haben, an diesen regelmäßigen Treffen teilzunehmen, ist der erste Termin Montag, der 13. Januar um 20 Uhr!

Italiano :

Ogni lunedì. I residenti della Val d’Azun stanno organizzando un nuovo incontro per giocare a diversi giochi di carte: tarocchi, belote, coinche? Se volete partecipare a questi incontri regolari, il primo appuntamento è lunedì 13 gennaio alle 20.00!

Espanol :

Todos los lunes. Los residentes del Val d’Azun organizan un nuevo encuentro para jugar a diversos juegos de cartas: tarot, belote, coinche? Si desea participar en estas reuniones periódicas, la primera cita es el lunes 13 de enero a las 20.00 horas

