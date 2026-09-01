Soirée jeux de cartes et de société Cancan Café Percy-en-Normandie
vendredi 25 septembre 2026 · Cancan Café · Percy-en-Normandie
Informations pratiques
Percy-en-Normandie
Soirée jeux de cartes et de société
Cancan Café 3 rue Dominique Lemonnier Percy-en-Normandie Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:30:00
fin : 2026-09-25 21:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Vendredi 25 septembre à partir de 18h30, venez taper le carton comme chaque dernier vendredi du mois chez Cancan Café à Percy !
Et si le tarot, le poker ou la belote ne vous disent rien, de nombreux jeux de société sont à disposition chez Cancan Café (n’hésitez pas à amener les vôtres si vous le souhaitez !). Ouvert à tous.
Gratuit. Buvette et planches apéro sur place + food truck pizza. .
Cancan Café 3 rue Dominique Lemonnier Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 6 76 63 76 07
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English : Soirée jeux de cartes et de société
L’événement Soirée jeux de cartes et de société Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Villedieu-les-Poêles
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