Soirée jeux de cartes et de société Cancan Café Percy-en-Normandie

Informations pratiques

Percy-en-Normandie

Soirée jeux de cartes et de société

Cancan Café 3 rue Dominique Lemonnier Percy-en-Normandie Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:30:00

fin : 2026-09-25 21:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Vendredi 25 septembre à partir de 18h30, venez taper le carton comme chaque dernier vendredi du mois chez Cancan Café à Percy !

Et si le tarot, le poker ou la belote ne vous disent rien, de nombreux jeux de société sont à disposition chez Cancan Café (n’hésitez pas à amener les vôtres si vous le souhaitez !). Ouvert à tous.

Gratuit. Buvette et planches apéro sur place + food truck pizza. .

Cancan Café 3 rue Dominique Lemonnier Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 6 76 63 76 07

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English : Soirée jeux de cartes et de société

L’événement Soirée jeux de cartes et de société Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2026-09-04 par OT Villedieu-les-Poêles