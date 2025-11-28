Soirée jeux de cartes et de société La Barmacie Vaubecourt

Soirée jeux de cartes et de société

La Barmacie 4 Route de Triaucourt Vaubecourt Meuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-28 20:00:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Viens relever des défis, rire et profiter d’une ambiance conviviale autour des jeux de société et de cartes. Bons moments garantis !Tout public

La Barmacie 4 Route de Triaucourt Vaubecourt 55250 Meuse Grand Est barmacie.vaubecourt@gmail.com

English :

Come and take up challenges, laugh and enjoy a convivial atmosphere around board and card games. Good times guaranteed!

German :

Stelle dich den Herausforderungen, lache und genieße die freundliche Atmosphäre bei Brett- und Kartenspielen. Gute Zeiten sind garantiert!

Italiano :

Venite a sfidarvi, a ridere e a godervi l’atmosfera amichevole dei giochi da tavolo e di carte. Il divertimento è garantito!

Espanol :

Ven y acepta algunos retos, ríete y disfruta de un ambiente agradable mientras juegas a juegos de mesa y cartas. El buen humor está garantizado

