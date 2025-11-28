Soirée jeux de cartes et de société La Barmacie Vaubecourt
Soirée jeux de cartes et de société La Barmacie Vaubecourt vendredi 28 novembre 2025.
Soirée jeux de cartes et de société
La Barmacie 4 Route de Triaucourt Vaubecourt Meuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-28 20:00:00
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Viens relever des défis, rire et profiter d’une ambiance conviviale autour des jeux de société et de cartes. Bons moments garantis !Tout public
La Barmacie 4 Route de Triaucourt Vaubecourt 55250 Meuse Grand Est barmacie.vaubecourt@gmail.com
English :
Come and take up challenges, laugh and enjoy a convivial atmosphere around board and card games. Good times guaranteed!
German :
Stelle dich den Herausforderungen, lache und genieße die freundliche Atmosphäre bei Brett- und Kartenspielen. Gute Zeiten sind garantiert!
Italiano :
Venite a sfidarvi, a ridere e a godervi l’atmosfera amichevole dei giochi da tavolo e di carte. Il divertimento è garantito!
Espanol :
Ven y acepta algunos retos, ríete y disfruta de un ambiente agradable mientras juegas a juegos de mesa y cartas. El buen humor está garantizado
L’événement Soirée jeux de cartes et de société Vaubecourt a été mis à jour le 2025-11-11 par OT COEUR DE LORRAINE