Soirée jeux de cartes avec repas proposée par le Comité des fêtes

Au programme

Tournoi de belote (2€ par personne) avec des lots à gagner

Envie d’autres jeux ? Tables de tarot, scopa et rami seront ouvertes pour le plaisir (sans jeux d’argent)

Des jeux de société seront également disponibles pour les plus jeunes.

Repas

Assiette Italienne

Risotto de J.P.

Panna cotta fruits rouges

Tiramisu

Tarifs

20€ pour les adultes

10e pour les enfantsTout public

Giraumont 54780 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 70 13 36 49

English :

Card game evening with meal organized by the Comité des fêtes

On the program:

Belote tournament (2? per person) with prizes to be won

Want to play other games? Tarot, scopa and rummy tables will be open for your enjoyment (no gambling)

Board games will also be available for younger players.

Meals

Italian plate

Risotto by J.P.

Red fruit panna cotta

Tiramisu

Prices

20? for adults

10e for children

German :

Kartenspielabend mit Essen, angeboten vom Festkomitee

Auf dem Programm stehen:

Belote-Turnier (2? pro Person) mit Preisen zu gewinnen

Lust auf andere Spiele? Tarot-, Scopa- und Rommé-Tische sind zum Vergnügen geöffnet (ohne Geldspiele)

Für die Kleinen gibt es auch Gesellschaftsspiele.

Mahlzeiten:

Italienischer Teller

Risotto von J.P.

Panna cotta rote Früchte

Tiramisu

Preise:

20? für Erwachsene

10e für Kinder

Italiano :

Serata di giochi di carte con pasto organizzata dal Comité des fêtes

In programma

Torneo di belote (2? a persona) con premi in palio

Avete voglia di altri giochi? I tavoli dei tarocchi, della scopa e del ramino saranno aperti per il vostro divertimento (non ci sono giochi in denaro)

Per i più piccoli saranno disponibili anche giochi da tavolo.

Pasti

Piatto italiano

Risotto di J.P.

Panna cotta ai frutti rossi

Tiramisù

Prezzi

20? per gli adulti

10e per i bambini

Espanol :

Noche de juegos de cartas con comida organizada por el Comité de Fiestas

En el programa

Torneo de belote (2? por persona) con premios

¿Le apetecen otros juegos? Las mesas de tarot, scopa y rummy estarán abiertas para que te diviertas (no hay juegos de dinero)

También habrá juegos de mesa para los más pequeños.

Comidas

Plato italiano

Risotto de J.P.

Panna cotta de frutos rojos

Tiramisú

Precios

20e para adultos

10e para niños

