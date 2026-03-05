Soirée jeux de cartes

Salle des fêtes Riupeyrous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Belote, uno et plus encore ! Bonne humeur garantie. Snacks et boissons .

Salle des fêtes Riupeyrous 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 39 26 83 asso.riupeyrous@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée jeux de cartes

L’événement Soirée jeux de cartes Riupeyrous a été mis à jour le 2026-03-03 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran