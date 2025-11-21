Soirée jeux de la ludothèque Impasse du Vieux Moulin La Clayette

Soirée jeux de la ludothèque

Impasse du Vieux Moulin Bibliothèque La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 18:00:00

fin : 2025-11-21 22:00:00

Date(s) :

2025-11-21

Soirée jeux de la ludothèque venez jouer en famille, entre amis ou seul. Tout public Accès libre

Vous pouvez apporter à manger et à boire à partager. .

Impasse du Vieux Moulin Bibliothèque La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 59 20 24 ludotheque@bsb71.fr

English : Soirée jeux de la ludothèque

German : Soirée jeux de la ludothèque

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée jeux de la ludothèque La Clayette a été mis à jour le 2025-10-23 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)