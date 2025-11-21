Soirée jeux de la ludothèque Impasse du Vieux Moulin La Clayette
Soirée jeux de la ludothèque Impasse du Vieux Moulin La Clayette vendredi 21 novembre 2025.
Impasse du Vieux Moulin Bibliothèque La Clayette Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-11-21 18:00:00
fin : 2025-11-21 22:00:00
2025-11-21
Soirée jeux de la ludothèque venez jouer en famille, entre amis ou seul. Tout public Accès libre
Vous pouvez apporter à manger et à boire à partager. .
Impasse du Vieux Moulin Bibliothèque La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 59 20 24 ludotheque@bsb71.fr
L’événement Soirée jeux de la ludothèque La Clayette a été mis à jour le 2025-10-23 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)