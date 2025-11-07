Soirée jeux de plateau, de rôles et d’enquêtes Poix-Terron

Soirée jeux de plateau, de rôles et d’enquêtes Poix-Terron vendredi 7 novembre 2025.

Soirée jeux de plateau, de rôles et d’enquêtes

2bis route de Montigny Poix-Terron Ardennes

Début : 2025-11-07

fin : 2026-05-01

2025-11-07 2025-12-05 2026-01-02 2026-02-06 2026-03-06 2026-04-03 2026-05-01 2026-06-05

Soirée jeux de plateau, de rôles et d’enquêtes les 1er vendredi du mois à 19h. Gratuit | à partir de 14 ans Rendez-vous dans les locaux de l’association PIX’in de Poix Terron.

2bis route de Montigny Poix-Terron 08430 Ardennes Grand Est +33 3 24 26 24 83 contact@lalocomotive.org

English :

Board games, role-playing and investigation evenings every 1st Friday of the month at 7pm. Free for ages 14 and up. Meet at the PIX’in association in Poix Terron.

German :

Abend mit Brett-, Rollen- und Ermittlungsspielen am ersten Freitag des Monats um 19 Uhr. Kostenlos | ab 14 Jahren Treffpunkt in den Räumlichkeiten des Vereins PIX’in in Poix Terron.

Italiano :

Serate di giochi da tavolo, di ruolo e di investigazione ogni 1° venerdì del mese alle 19.00. Gratuite a partire dai 14 anni. Ritrovo presso l’associazione PIX’in a Poix Terron.

Espanol :

Veladas de juegos de mesa, rol e investigación todos los primeros viernes de mes a las 19.00 h. Gratuito a partir de 14 años. Gratuito a partir de 14 años. Cita en la asociación PIX’in de Poix Terron.

