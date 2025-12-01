Soirée jeux de plateau Bibliothèque de Ménilles Ménilles
Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles Eure
Début : 2025-12-19 19:00:00
fin : 2025-12-19 21:00:00
2025-12-19
Soirée jeux de plateau Jouons ensemble !
La médiathèque de Ménilles vous invite à une soirée placée sous le signe de la stratégie, de la réflexion… et surtout de la bonne humeur ! Venez seul, entre amis ou en famille, pour découvrir ou redécouvrir l’univers passionnant des jeux de plateau.
Au programme
– jeux modernes ou classiques revisités,
– parties de stratégie, de coopération, d’ambiance ou de logique,
– conseils et explications de règles assurés par l’équipe sur place,
– des jeux pour tous les niveaux, que vous soyez grand débutant ou joueur averti.
C’est l’occasion idéale pour
– tester de nouveaux jeux,
– rencontrer d’autres joueurs dans une ambiance détendue,
– partager un moment ludique et convivial.
Aucune inscription nécessaire, juste l’envie de jouer et de se laisser surprendre par le plaisir du jeu partagé ! .
Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 79 70 bibliotheque.menilles@orange.fr
