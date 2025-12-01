Soirée jeux de plateau Bibliothèque de Ménilles Ménilles

Soirée jeux de plateau

Début : 2025-12-19 19:00:00

fin : 2025-12-19 21:00:00

2025-12-19

Soirée jeux de plateau Jouons ensemble !

La médiathèque de Ménilles vous invite à une soirée placée sous le signe de la stratégie, de la réflexion… et surtout de la bonne humeur ! Venez seul, entre amis ou en famille, pour découvrir ou redécouvrir l’univers passionnant des jeux de plateau.

Au programme

– jeux modernes ou classiques revisités,

– parties de stratégie, de coopération, d’ambiance ou de logique,

– conseils et explications de règles assurés par l’équipe sur place,

– des jeux pour tous les niveaux, que vous soyez grand débutant ou joueur averti.

C’est l’occasion idéale pour

– tester de nouveaux jeux,

– rencontrer d’autres joueurs dans une ambiance détendue,

– partager un moment ludique et convivial.

Aucune inscription nécessaire, juste l’envie de jouer et de se laisser surprendre par le plaisir du jeu partagé ! .

Bibliothèque de Ménilles 38 rue Aristide Briand Ménilles 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 79 70 bibliotheque.menilles@orange.fr

