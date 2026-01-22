Soirée jeux de rôle Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes Vendredi 13 février, 18h30 sur réservation

Deux parties dans une même soirée, ça vous tente ? Nos maitres du jeu vous accompagnent dans 2 jeux de cartes narratifs où vous allez créer ensemble votre propre histoire.

Chaque partie dure 45mn pour que vous puissiez découvrir deux univers différents. Les parties sont accessibles à tous et toutes, débutants ou confirmé. Possibilité d’amener de quoi grignoter.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-13T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-13T21:00:00.000+01:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 35

Bibliothèque Bourg-L’Évesque 2, bd de Verdun 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.bourg.lesvesque@ville-rennes.fr 02 23 62 26 35



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

