Soirée jeux de rôle Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes Vendredi 13 février, 18h30 sur réservation
Deux parties dans une même soirée, ça vous tente ? Nos maitres du jeu vous accompagnent dans 2 jeux de cartes narratifs où vous allez créer ensemble votre propre histoire.
Chaque partie dure 45mn pour que vous puissiez découvrir deux univers différents. Les parties sont accessibles à tous et toutes, débutants ou confirmé. Possibilité d’amener de quoi grignoter.
Début : 2026-02-13T18:30:00.000+01:00
Fin : 2026-02-13T21:00:00.000+01:00
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 35
Bibliothèque Bourg-L’Évesque 2, bd de Verdun 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.bourg.lesvesque@ville-rennes.fr 02 23 62 26 35