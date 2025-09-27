Soirée Jeux de rôle Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris

Soirée Jeux de rôle Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris samedi 27 septembre 2025.

L’association Opale Rôliste s’invite à la bibliothèque Jacqueline de Romilly pour animer plusieurs tables de jeux de rôle.

Ouvertes aux débutants comme aux confirmés, et ce dès 12 ans, c’est le moment ou jamais de vous lancer !

6 parties de jeux de rôle simultanées sont proposées, dont une table réservée aux 12-17 ans.

Pour plus d’informations sur les thèmes proposés et pour l’inscription, c’est sur ce site d’Opale rôlistes

Plongez dans l’aventure avec les soirées Jeux de rôle des bibliothèques du 18e arrondissement !

Le samedi 27 septembre 2025

de 18h00 à 21h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-27T21:00:00+02:00

fin : 2025-09-28T00:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-27T18:00:00+02:00_2025-09-27T21:30:00+02:00

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre 75018 Paris

https://opale-roliste.com/jeu-role-mediatheque-jacqueline-romilly +33142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://facebook.bibliotheque.porte.montmartre https://facebook.bibliotheque.porte.montmartre