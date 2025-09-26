Soirée Jeux de Rôle Espace Pierre et Marie Curie Salle expression 1 Granville

Soirée Jeux de Rôle

Espace Pierre et Marie Curie Salle expression 1 401 Rue Saint-Nicolas Granville Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-26 20:30:00

fin : 2026-06-26 23:59:00

2025-09-26

L’association Ludificio vous ouvre les portes de l’imaginaire ! Chaque vendredi, rejoignez notre communauté de rôlistes pour des sessions de jeux de rôle épiques. Que vous soyez un aventurier aguerri ou un grand débutant, nos Maîtres du Jeu passionnés vous guideront à travers des scénarios originaux et des univers variés (fantasy, science-fiction, horreur…).

Venez incarner un héros, un enquêteur ou une créature mystérieuse et vivez une histoire que vous écrirez vous-même. C’est l’occasion parfaite de s’évader, de faire travailler votre imagination et de rencontrer d’autres passionnés dans une ambiance immersive et conviviale.

Tarif Gratuit pour les adhérents. 5€ par personne pour les non-adhérents. .

Espace Pierre et Marie Curie Salle expression 1 401 Rue Saint-Nicolas Granville 50400 Manche Normandie +33 6 16 96 63 66 association@ludificio.fr

