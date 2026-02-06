Soirée Jeux de rôle Raucourt-et-Flaba

Soirée Jeux de rôle

Médiathèque de Raucourt Raucourt-et-Flaba Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Animée par un maître du jeux des Portes de l’Imaginaire de Charleville-Mézières, la médiathèque vous invite à entrer dans la peau d’un personnage et à vivre une aventure unique.

Médiathèque de Raucourt Raucourt-et-Flaba 08450 Ardennes Grand Est +33 3 10 90 01 11 bibliotheque.raucourtetflaba@gmail.com

English :

Hosted by a game master from Charleville-Mézières’ Portes de l’Imaginaire, the mediatheque invites you to step into the shoes of a character and experience a unique adventure.

