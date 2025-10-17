Soirée jeux de rôle Maison Citoyenne Sainte-Pazanne
Soirée jeux de rôle Maison Citoyenne Sainte-Pazanne vendredi 17 octobre 2025.
Soirée jeux de rôle
Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique
Début : 2025-10-17 19:00:00
fin : 2025-10-17 22:00:00
2025-10-17
La Maison Citoyenne de Sainte-Pazanne vous propose une soirée Jeux de rôle
Venez deviner ou faire deviner Qui est qui? Mais qui êtes vous ? Les maîtres du jeu vous attendent à la maison citoyenne… Choisissez parmi différents univers de jeu…
Pratique
gratuit inscription obligatoire ici
pour les adultes et les ados à partir de 15ans.
plus d’infos auprès de la maison citoyenne
Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 38 03 31 44 coordinatrice.mc44@gmail.com
English :
The Maison Citoyenne in Sainte-Pazanne invites you to an evening of role-playing
German :
Das Maison Citoyenne de Sainte-Pazanne bietet Ihnen einen Abend mit Rollenspielen an
Italiano :
La Maison Citoyenne di Sainte-Pazanne vi invita a una serata di gioco di ruolo
Espanol :
La Maison Citoyenne de Sainte-Pazanne le invita a una velada de juegos de rol
