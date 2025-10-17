Soirée jeux de rôle Maison Citoyenne Sainte-Pazanne

Soirée jeux de rôle Maison Citoyenne Sainte-Pazanne vendredi 17 octobre 2025.

Soirée jeux de rôle

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Début : 2025-10-17 19:00:00

fin : 2025-10-17 22:00:00

2025-10-17

La Maison Citoyenne de Sainte-Pazanne vous propose une soirée Jeux de rôle

Venez deviner ou faire deviner Qui est qui? Mais qui êtes vous ? Les maîtres du jeu vous attendent à la maison citoyenne… Choisissez parmi différents univers de jeu…

Pratique

gratuit inscription obligatoire ici

pour les adultes et les ados à partir de 15ans.

plus d’infos auprès de la maison citoyenne

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 38 03 31 44 coordinatrice.mc44@gmail.com

English :

The Maison Citoyenne in Sainte-Pazanne invites you to an evening of role-playing

German :

Das Maison Citoyenne de Sainte-Pazanne bietet Ihnen einen Abend mit Rollenspielen an

Italiano :

La Maison Citoyenne di Sainte-Pazanne vi invita a una serata di gioco di ruolo

Espanol :

La Maison Citoyenne de Sainte-Pazanne le invita a una velada de juegos de rol

