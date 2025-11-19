Soirée Jeux de rôles Rue Gascoin Orthez
Soirée Jeux de rôles Rue Gascoin Orthez mercredi 19 novembre 2025.
Soirée Jeux de rôles
Rue Gascoin Parc Gascoin Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19
fin : 2025-11-19
Date(s) :
2025-11-19
Les maîtres du Jeu de l’association plongeront les participants dans des univers des plus sérieux aux plus décalés. Initiations, scénarios plus denses pour les joueurs avertis sont au programme. Soirées réservées aux adhérents, avec possibilité d’adhérer sur place. .
Rue Gascoin Parc Gascoin Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 22 65 96 ludorthez.asso@gmail.com
English : Soirée Jeux de rôles
German : Soirée Jeux de rôles
Italiano :
Espanol : Soirée Jeux de rôles
L’événement Soirée Jeux de rôles Orthez a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Coeur de Béarn