Soirée Jeux de rôles Salle Arrayade Orthez
mercredi 16 septembre 2026 · Salle Arrayade · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Soirée Jeux de rôles
Salle Arrayade Rue Gascoin Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 18:30:00
fin : 2026-09-16 22:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Les maîtres du Jeu de l’association plongeront les participants dans des univers des plus sérieux aux plus décalés. Initiations, scénarios plus denses pour les joueurs avertis sont au programme. Soirées réservées aux adhérents, avec possibilité d’adhérer sur place.
Enfants à partir de 10 ans.
Un repas type auberge espagnole sera partagé dans la soirée. .
Salle Arrayade Rue Gascoin Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 22 65 96 ludorthez.asso@gmail.com
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English : Soirée Jeux de rôles
L’événement Soirée Jeux de rôles Orthez a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Coeur de Béarn
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