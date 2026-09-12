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Soirée Jeux de rôles Salle Arrayade Orthez

mercredi 30 septembre 2026 · Salle Arrayade · Orthez

Soirée Jeux de rôles Salle Arrayade Orthez

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
jeudi 1 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Salle Arrayade
Adresse
Rue Gascoin
Ville
64300 Orthez
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Orthez

Soirée Jeux de rôles

Salle Arrayade Rue Gascoin Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 18:30:00
fin : 2026-09-30 22:00:00

Date(s) :
2026-09-30

Les maîtres du Jeu de l’association plongeront les participants dans des univers des plus sérieux aux plus décalés. Initiations, scénarios plus denses pour les joueurs avertis sont au programme. Soirées réservées aux adhérents, avec possibilité d’adhérer sur place.

Enfants à partir de 10 ans.
Un repas type auberge espagnole sera partagé dans la soirée.   .

Salle Arrayade Rue Gascoin Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 22 65 96  ludorthez.asso@gmail.com

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English : Soirée Jeux de rôles

L’événement Soirée Jeux de rôles Orthez a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Coeur de Béarn

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