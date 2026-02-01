Soirée Jeux de société ♟️

10 Place de la République Nanteuil-le-Haudouin Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 19:00:00

fin : 2026-02-20 23:30:00

Date(s) :

2026-02-20

Venez passez un moment agréable chez Milie Rose !

Jeux à disposition, mais vous pouvez également apporter les vôtres !

Vendredi 20 février

de 19h à 23h30

Entrée gratuite

Restauration obligatoire sur place

Venez passez un moment agréable chez Milie Rose !

Jeux à disposition, mais vous pouvez également apporter les vôtres !

Vendredi 20 février

de 19h à 23h30

Entrée gratuite

Restauration obligatoire sur place .

10 Place de la République Nanteuil-le-Haudouin 60440 Oise Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and have a good time at Milie Rose!

? Games available, but you can also bring your own!

? Friday, February 20

? from 7pm to 11:30pm

Free admission

Catering mandatory on site

L’événement Soirée Jeux de société ♟️ Nanteuil-le-Haudouin a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme du Pays de Valois