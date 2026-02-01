Soirée Jeux de société ♟️ Nanteuil-le-Haudouin
Soirée Jeux de société ♟️ Nanteuil-le-Haudouin vendredi 20 février 2026.
Soirée Jeux de société ♟️
10 Place de la République Nanteuil-le-Haudouin Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 19:00:00
fin : 2026-02-20 23:30:00
Date(s) :
2026-02-20
Venez passez un moment agréable chez Milie Rose !
Jeux à disposition, mais vous pouvez également apporter les vôtres !
Vendredi 20 février
de 19h à 23h30
Entrée gratuite
Restauration obligatoire sur place
Venez passez un moment agréable chez Milie Rose !
Jeux à disposition, mais vous pouvez également apporter les vôtres !
Vendredi 20 février
de 19h à 23h30
Entrée gratuite
Restauration obligatoire sur place .
10 Place de la République Nanteuil-le-Haudouin 60440 Oise Hauts-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and have a good time at Milie Rose!
? Games available, but you can also bring your own!
? Friday, February 20
? from 7pm to 11:30pm
Free admission
Catering mandatory on site
L’événement Soirée Jeux de société ♟️ Nanteuil-le-Haudouin a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme du Pays de Valois