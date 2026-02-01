Soirée Jeux de société ♟️ Nanteuil-le-Haudouin

Soirée Jeux de société ♟️ Nanteuil-le-Haudouin vendredi 20 février 2026.

Soirée Jeux de société ♟️

10 Place de la République Nanteuil-le-Haudouin Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 19:00:00
fin : 2026-02-20 23:30:00

Date(s) :
2026-02-20

Venez passez un moment agréable chez Milie Rose !
Jeux à disposition, mais vous pouvez également apporter les vôtres !

Vendredi 20 février
de 19h à 23h30

Entrée gratuite
Restauration obligatoire sur place
10 Place de la République Nanteuil-le-Haudouin 60440 Oise Hauts-de-France  

English :

Come and have a good time at Milie Rose!
? Games available, but you can also bring your own!

? Friday, February 20
? from 7pm to 11:30pm

Free admission
Catering mandatory on site

L’événement Soirée Jeux de société ♟️ Nanteuil-le-Haudouin a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de Tourisme du Pays de Valois