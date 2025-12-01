Soirée jeux de société (12 ans et +) Médiathèque Virginia Woolf Paris

Envie de jouer ? La médiathèque vous donne rendez-vous un samedi par mois pour une soirée jeux dès 12 ans !

Samedi 10 janvier à 18h à la médiathèque Virginia Woolf Soirée jeux : venez explorer notre sélection de jeux de société lors d’une soirée ouverte à tous les curieux.

Samedi 21 février à 18h à la médiathèque Virginia Woolf Soirée jeux : venez explorer notre sélection de jeux de société lors d’une soirée ouverte à tous les curieux.

Envie de sortir, de rigoler et de découvrir des jeux de société originaux ? Venez passer une soirée conviviale à la médiathèque, entre amis ou en famille, pour défier vos voisins dans la bonne humeur !

Le samedi 10 janvier 2026

de 18h00 à 21h00

Le samedi 21 février 2026

de 18h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-virginia-woolf-20602 +33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/M%C3%A9diath%C3%A8que-Virginia-Woolf-100095232668975/?locale=fr_FR