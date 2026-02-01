Soirée Jeux de société à Baugé Ecole L’Oiseau Lyre Baugé-en-Anjou

Soirée Jeux de société à Baugé

Ecole L’Oiseau Lyre Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-13 22:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Soirée Jeux de société à Baugé

En partenariat avec l’APE de l’école l’Oiseau-Lyre de Baugé, une soirée pour (re)découvrir les jeux de société de la médiathèque !

Participez à notre chasse aux objets façon Charlie !

Ouvert à tous

Entrée libre et gratuite

Restauration sur place .

Ecole L’Oiseau Lyre Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 88 05 97 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Board games evening in Baugé

L’événement Soirée Jeux de société à Baugé Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de tourisme de l’Anjou Vert