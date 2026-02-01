Soirée Jeux de société à Baugé Ecole L’Oiseau Lyre Baugé-en-Anjou
Soirée Jeux de société à Baugé Ecole L’Oiseau Lyre Baugé-en-Anjou vendredi 13 février 2026.
Ecole L’Oiseau Lyre Baugé Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Début : 2026-02-13 19:00:00
fin : 2026-02-13 22:00:00
2026-02-13
En partenariat avec l’APE de l’école l’Oiseau-Lyre de Baugé, une soirée pour (re)découvrir les jeux de société de la médiathèque !
Participez à notre chasse aux objets façon Charlie !
Ouvert à tous
Entrée libre et gratuite
Restauration sur place .
Ecole L’Oiseau Lyre Baugé Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 88 05 97 22
English :
Board games evening in Baugé
