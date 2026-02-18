Soirée jeux de société à Crépon Crépon

Soirée jeux de société à Crépon

Salle des fêtes Crépon Calvados

Début : 2026-03-08 16:30:00

fin : 2026-03-08 18:30:00

2026-03-08 2026-04-17 2026-05-10 2026-06-12

Venez vous amuser lors de la soirée jeux qui aura lieux à Crépon, apportez vos jeux de société venez en famille ou entre amis !

Salle des fêtes Crépon 14480 Calvados Normandie +33 6 32 29 76 72 creponanimation@laposte.net

English : Soirée jeux de société à Crépon

Bring your board games and come along with your family or friends!

