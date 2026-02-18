Soirée jeux de société à Crépon Crépon
Soirée jeux de société à Crépon Crépon dimanche 8 mars 2026.
Soirée jeux de société à Crépon
Salle des fêtes Crépon Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 16:30:00
fin : 2026-03-08 18:30:00
Date(s) :
2026-03-08 2026-04-17 2026-05-10 2026-06-12
Venez vous amuser lors de la soirée jeux qui aura lieux à Crépon, apportez vos jeux de société venez en famille ou entre amis !
Venez vous amuser lors de la soirée jeux qui aura lieux à Crépon, apportez vos jeux de société venez en famille ou entre amis ! .
Salle des fêtes Crépon 14480 Calvados Normandie +33 6 32 29 76 72 creponanimation@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée jeux de société à Crépon
Bring your board games and come along with your family or friends!
L’événement Soirée jeux de société à Crépon Crépon a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Gold Beach