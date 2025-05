Soirée jeux de société à King Jouet – King Jouet Cahors, 13 juin 2025 18:00, Cahors.

Nouvelle soirée jeux de société avec la présence d’Emilie et Jérôme Soleil, lauréats de l’As d’Or Enfant 2025 .

Ce sera l’occasion de partager un moment avec nos créateurs lotois, de découvrir leurs jeux, de tester les dernières nouveautés et surtout de s’amuser !

Alors, nous vous attendons nombreux pour jouer avec nous, en famille ou entre amis …

.

King Jouet 646 avenue Maryse Bastié

Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 53 06 05

English :

Another board game evening with Emilie and Jérôme Soleil, winners of the As d’Or Enfant 2025 award.

This will be an opportunity to share a moment with our Lot creators, discover their games, test the latest releases and, above all, have fun!

We look forward to seeing you there, with your family or friends…

German :

Ein neuer Spieleabend mit Emilie und Jérôme Soleil, den Gewinnern des As d’Or Enfant 2025 .

Dies wird die Gelegenheit sein, einen Moment mit unseren Schöpfern aus dem Lotois zu teilen, ihre Spiele zu entdecken, die letzten Neuheiten zu testen und sich vor allem zu amüsieren!

Wir erwarten Sie also zahlreich, um mit uns zu spielen, mit der Familie oder mit Freunden …

Italiano :

Un’altra serata di giochi da tavolo con Emilie e Jérôme Soleil, vincitori del premio As d’Or Enfant 2025.

Sarà l’occasione per condividere un momento con i nostri progettisti Lot, scoprire i loro giochi, testare le ultime uscite e, soprattutto, divertirsi!

Vi aspettiamo numerosi per giocare con noi, la vostra famiglia o i vostri amici…

Espanol :

Otra velada de juegos de mesa con Emilie y Jérôme Soleil, ganadores del premio As d’Or Enfant 2025.

Será la ocasión de compartir un momento con nuestros diseñadores de Lot, descubrir sus juegos, probar las últimas novedades y, sobre todo, ¡divertirse!

Esperamos ver a muchos de ustedes allí para jugar con nosotros, su familia o amigos…

