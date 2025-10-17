Soirée jeux de société à la bibliothèque de Freigné Vallons-de-l’Erdre

Début : 2025-10-17 19:00:00

fin : 2025-10-17 21:30:00

2025-10-17

La bibliothèque de Freigné vous propose une soirée autour de jeux de société pour les adultes et adolescents.

Vous pouvez venir découvrir ceux déjà disponibles ou emmener les vôtres que vous souhaitez partager. .

2 Rue Saint-Maurice Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 37 26

English :

The Freigné library invites you to an evening of board games for adults and teenagers.

German :

Die Bibliothek von Freigné bietet Ihnen einen Abend rund um Gesellschaftsspiele für Erwachsene und Jugendliche.

Italiano :

La biblioteca Freigné propone una serata di giochi da tavolo per adulti e ragazzi.

Espanol :

La biblioteca Freigné propone una tarde de juegos de mesa para adultos y adolescentes.

L’événement Soirée jeux de société à la bibliothèque de Freigné Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2025-08-19 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis